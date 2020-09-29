Ребенок неожиданно отреагировал на известие о смерти дочки Конкина

22 сентября при загадочных обстоятельствах умерла молодая дочь известного актера Владимира Конкина София. У нее осталась 11-летняя дочь. Друг семьи рассказал, как она отреагировала, узнав о смерти мамы.

Известие о смерти дочери Софии буквально сокрушило Владимира Конкина. "Володя много плакал в эти дни, не мог ни есть, ни пить, ни говорить, ему очень плохо", – рассказал друг артиста, президент Регионального фонда МВД Алексей Лобарев.

У Софии Конкиной осталась 11-летняя дочь. Пока неясно, с кем останется жить девочка. Дело в том, что София одна воспитывала единственного ребенка. Говорят, бывший муж не проявлял особого интереса к наследнице, алименты никогда не платил.

Можно представить, как тяжело было близким, когда пришлось сообщить девочке, что она осталась и без матери. "Говорит: "Мама, как же так! Может быть, она просто болеет? Давайте я приеду, буду за ручку ее держать. Она в морге лежит, я знаю. Когда люди умирают, они попадают в морг. Но я могу рядом сесть и держать ее за ручку. Можно же ее как-то оживить". И все молчат, а что тут скажешь…" – развел руками друг Владимира Конкина.

По его словам, пока девочка в школу не ходит. Она находится у дяди. О том, чтобы взять ее на похороны матери, речи, по всей вероятности, не идет. "Там точно не хватит сил ни у кого на это смотреть", – убежден друг семьи.

Сегодня, 29 сентября, состоятся похороны Софии Конкиной. 32-летняя женщина найдет последний приют на Пятницком кладбище в Москве, рядом с могилой матери. Обстоятельства странной смерти дочери Владимира Конкина расследуют правоохранительные органы. Сам актер требует возбудить уголовное дело, он уверен, что его дочь убили. Об этом сраженный горем артист объявил в свежем выпуске шоу "Пусть говорят" на Первом канале.