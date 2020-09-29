"Странные судороги": что случилось с Владимиром Конкиным после смерти дочери

Известный актер Владимир Конкин потерял дочь. 32-летняя София умерла при загадочных обстоятельствах. О состоянии артиста рассказала его родственница.

В студии ток-шоу Андрея Малахова "Прямой эфир" появилась внучка Владимира Конкина Дарья. Именно она оказалась первой, кто узнал о смерти Софии Конкиной. Девушке позвонили в два часа ночи и сообщили, что София находится в больнице. Дарья вначале решила, что с ней связались мошенники. Однако уже на следующий день она узнала, что ее родственница умерла.

Дарья отметила, что София скончалась при странных обстоятельствах. Согласно основной версии, молодая женщина утонула в бассейне, прибывшие медики хоть и смогли откачать и довезти дочь Владимира Конкина до больницы, но она умерла в клинике, отказали почки. Дарья же отметила, что София была прекрасной пловчихой, к тому же бассейн был неглубокий, всего 160 сантиметров. Плюс по какой-то причине в помещении не работали камеры видеонаблюдения.

При этом Дарья подчеркнула, что, согласно экспертизе, в крови Софии не было обнаружено алкоголя, хотя сотрудники фитнес-центра и утверждали, что якобы женщина могла быть нетрезва.

Рассказывая о Софии, Дарья еле сдерживала слезы. Можно представить, как себя чувствует сраженный бедой Владимир Конкин. Внучка рассказала о его состоянии: "Он, конечно, очень плох.. Эти два дня, как я поняла, мне об этом сказала Елена (директора актера. – Прим.ред.), потому что она с ним находится, он не ел, ни пил. У него были какие-то странные судороги, непонятные. Там он находится под наблюдением врачей".

Дарья призналась, что неожиданная смерть Софии стала шоком для всей родни. "Мы постоянно находимся на связи, хоть я и нахожусь в Питере, родители в Германии, другая семья в Москве. Мы все на постоянной связи. Это очень сильно нас всех сплотило", – отметила внучка Владимира Конкина.