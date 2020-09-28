Адвокат ответил на вопрос об алкоголе в крови погибшей дочери народного артиста Конкина

Молодая Софья Конкина при жизни занималась продажами элитной недвижимости, растила 11-летнюю дочь одна. По выходным занималась плаванием. 24 сентября неожиданно стало известно о ее смерти. По словам фитнес-инструкторов, девушка ушла на дно бассейна, а когда ее стали откачивать, то ее начало рвать якобы красным вином... Через некоторое время она скончалась в больнице. В деле еще предстоит разобраться следователям, а пока адвокат семьи погибшей прокомментировал некоторые детали.
У следствия пока нет бумаг, подтверждающих или опровергающих алкогольное опьянение, сообщила "КП" адвокат семьи Софьи Конкиной – Юлия Нитченко. В рамках расследования проводится расширенная судебно-медицинская экспертиза с гистологией. Результаты будут готовы не раньше чем через две недели. Тогда то и станет ясно, что стало причиной столь скоропостижной смерти молодой женщины.
Отметим, Юлия Нитченко – известная московская правозащитница, разбиравшаяся в деле сестер Хачатурян. Адвокат уже работала с семьей Конкина, кода за контрабанду судили сына Владимира – Святослава. В 2015-м его задержали за нелегальную транспортировку денег из Лондона в Россию.
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