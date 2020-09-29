Сенсационное заявление Владимира Конкина: Моя дочь была убита!

Владимир Конкин дал первый комментарий после того, как стало известно о смерти его дочери Софии. Известный актер убежден, что женщина ушла из жизни не по своей воле.

Несколько дней назад стало известно о трагедии в семье легендарного актера, звезды фильмов "Как закалялась сталь" и "Место встречи изменить нельзя" Владимира Конкина. Его дочь София умерла при странных обстоятельствах. По основной версии, молодая женщина отправилась в бассейн, где в какой-то момент пошла ко дну. Медикам не удалось спасти дочь артиста.

Лишь сейчас убитый горем Владимир Конкин смог прокомментировать произошедшее. 69-летний актер появился на скандально известном шоу "Пусть говорят". Сраженный несчастьем артист вышел к зрителям, облаченный в траур, и сказал: "Я, Конкин Владимир Алексеевич, прошу следственные органы профессионально и объективно разобраться в нашей трагедии. По нашему убеждению семейному, Конкина София Владимировна была убита. Пожалуйста, услышьте меня, спасибо".

После этого Владимир Конкин развернулся и скрылся за кулисами. По словам ведущего Дмитрия Борисова, актер находится в таком состоянии, что его еле удалось уговорить сказать хоть что-то общественности.

"Если бы сейчас вокруг меня не было людей, которые меня поддерживают, я бы не знаю, что со мной было. Может, сердце не выдержало бы", – признался Владимир Конкин журналистам, будучи не в студии.

Директор артиста, знавший Софию буквально с пеленок, прокомментировал слухи, которые неизбежно стали появляться вокруг странной гибели женщины. "Кто-то писал, что она была в депрессии, но это не так. Да, София была замкнутой девочкой, но она строила планы на будущее. Также пишут, что София была под воздействием алкоголя. Вскрытие показало, что в ее крови не найдено алкоголя. Я, как и Владимир Алексеевич, уверена, что ее убили", – заявила помощница актера.