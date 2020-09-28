Раскрыты подробности закулисной травли Волочковой в Большом театре

Всего себя артист посвятил балету, однако считает, что занимался бесполезным делом. Осознал это в 29 лет, лежа на больничной койке после повреждения связок. Казалось, что закончилась не только карьера, но и жизнь.
Семь лет назад Николай Цискаридзе со скандалом ушел из Большого театра, а затем стал ректором Академии русского балета им. Вагановой. Сейчас артист вполне доволен тем, чем занимается, но до сих пор с содроганием вспоминает о закулисных интригах.
Преподаватель академии вспомнил неприятный случай, связанный с Анастасией Волочковой. По словам звезды, он стал свидетелем травли балерины в Большом театре. Николай Цискаридзе был первым партнером артистки в Москве, и после выступления к нему подошли с просьбой публично заявить о непригодности девушки.
"Надо было перед камерами сказать, что я не могу поднять Волочкову. Я не стал этого делать", – отметил танцовщик. На этом все не закончилось. Позднее некие люди пришли к преподавателю Николая Цискаридзе и стали ему угрожать, пытались заставить оклеветать молодую балерину.
"У них был заказ на Настю", – уверен артист. В интервью он отказался называть имена заказчиков, так как считает, что это должна сделать Анастасия Волочкова, если посчитает нужным.
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