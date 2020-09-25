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Новые подробности о загадочно погибшей дочери Владимира Конкина

Новые подробности о загадочно погибшей дочери Владимира Конкина

Владимир Конкин. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Известие о смерти единственной дочери известного актера Владимира Конкина стало громом среди ясного неба. Софии было 32 года, на здоровье она не жаловалась.
прочитано 3468 раз

О молодой дочери Владимира Конкина Софии рассказала ее приятельница, не пожелавшая называть своего имени. По ее словам, София в детстве посещала православную гимназию. А еще много лет занималась музыкой, замечательно пела. Однако связывать свою жизнь с искусством она не стала. София Конкина отучилась в институте на юриста и пошла работать по профилю.

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София работала в крупной строительной фирме, которая занимается возведением объектов премиальной недвижимости, поэтому у нее был неплохой доход. А вот в личной жизни дочери Владимира Конкина не так повезло. "У нее осталась 11-летняя дочка – Калиса. А вот с мужчинами ей не везло: с отцом ребенка давно разошлась, новые отношения не складывались. Ребенка она воспитывала одна", – рассказала приятельница.

Отметим, что пока сам Владимир Конкин никак не прокомментировал смерть любимой дочери. Можно представить, в каком состоянии находится 69-летний артист, потерявший собственного ребенка. К слову, у актера есть еще двое старших детей – сыновья-близнецы Святослав и Ярослав.

Напомним, София Конкина умерла 22 сентября при загадочных обстоятельствах. Трагедия произошла в одном из столичных фитнес-центров, куда дочь легендарного актера пришла поплавать в бассейн. Как рассказали очевидцы, она не звала на помощь и мгновенно ушла на дно. При этом известно, что София хорошо плавала, а глубина бассейна оказалась всего 1,6 метров. В итоге, сейчас этот инцидент проверяют представители правоохранительных органов.

Автор: 25 сентября 2020, 08:58 Источник: сайт "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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