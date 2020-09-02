Абсолютно голая Хайди Клум прикрылась тюлем

47-летняя Хайди Клум предстала во всей красе. В Сети появилось фото обнаженной модели.

1 сентября отмечает день рождения муж Хайди Клум Том Каулитц. Ему исполнился 31 год. Супруги начали праздновать событие еще ночью, пишет "Экспресс-газета".

Накануне же модель разместила в "Инстаграм" фотографию, на которой запечатлена полностью обнаженной. Интимные места Хайди прикрывает тюль, за которым она спряталась. Автором снимка стал Том. Очевидно, в таком виде модель и поздравила супруга.

Ранее иностранные таблоиды писали, что Клум и Каулитц планируют завести детей. Но пока модель не может забеременеть. Напомним, знаменитости состоят в отношениях два года. В феврале 2019-го они зарегистрировали брак.

Каулитц является шестым возлюбленным модели. В конце 1990-х Хайди была замужем за стилистом Риком Пипино. Недолгое время она встречалась с бизнесменом Флавио Бриаторе, от которого в 2004-ом родила дочь Хелен. С 2005 по 2014 годы Клум была в браке с Силом. Музыкант является отцом троих детей модели: 15-летнего Генри, 13-летнего Йохана и 10-летней Лу.

В последние годы брака с Силом Хайди встречалась со своим охранником Мартином Кристеном. До встречи с Каулитцом модель была в отношениях с арт-дилером Вито Шнабелем, который был ее моложе на 13 лет.