46-летняя топ-модель тайно вышла замуж за кумира школьниц
По данным инсайдеров, праздничная церемония состоялась еще 22 февраля этого года. Именно тогда кумира девочек-подростков и модель видели вместе в ресторане.
Хайди Клум упоминала о том, что этот день является памятным для нее и гитариста Tokio Hotel, передает телеканал "360". Влюбленным удавалось все это время скрывать, что они официально стали супругами.
Отметим, что Хайди Клум снималась в таких фильмах, как "Секс в большом городе", "Отчаянные домохозяйки", "Как я встретил вашу маму". До брака с участником Tokio Hotel актриса дважды была замужем. Первым ее супругом был парикмахер Рик Пипино, вторым – британский музыкант Seal. Знаменитость воспитывает четверых детей.
Heidi Klum Pulls a Bieber, Secretly Marries Tom Kaulitz https://t.co/xOOa0lWfyp— TMZ (@TMZ) 12 июля 2019 г.
Том Каулитц – не только гитарист немецкой группы Tokio Hotel, он вдобавок мультиинструменталист и продюсер. Является братом-близнецом солиста коллектива Билла Каулитца.
В конце апреля Tokio Hotel побывал с концертом в Москве. Том приехал не один, а с Хайди. Они поселились отдельно от всей группы – в отеле The Ritz-Carlton. Во время шоу супермодель выкладывала в Instagram восторженные Stories из-за кулис.
Звезда поделилась переживаниями с поклонниками в Instagram
Певица отменила выступление актеров
Симона предстала в неожиданном образе
Жена пошла против воли певца
Популярные темы форума
Президент скащал,что камеры на дорогах ставят не доя того,что-бы зайцев якобы ловить,и шрафы выписывать
Почему так ненавидят русских в Грузии
Не могут даже лучшие умы, Понять, что для Христа или для Будды, Опаснее неверие Фомы, Чем подлое предательство Иуды
Обмен старой жены на новую
Бывший муж теперь мой начальник
Ищу женщину онанистку
Я не могу продолжать жить после смерти собаки
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
Зеленский реальный идиот или умело притворяется?
Отец напивается и поднимает руку
Макдональдс
А нам астролог сказала всю правду!
Жена алкоголичка
13 лет не слушается совсем
Больно заниматься сексом
Зеленский и неадекватен или умело притворяется?
Самолёт не доверяю,только поезд.
Хочу забеременеть в тайне от него
Как назвать собаку?
Страпон
Обязательно ли играть свадьбу?
Должна платить за его долги
Как?
Очень навязчивый
Как убрать дряблость с ног
Краско уходит в монастырь?
От сигарет толстеют?
Гелендваген
Принцесса Диана
Нельзя всем дать все, потому что всех много, а всего мало.