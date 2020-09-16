Врачи забрали у зараженной коронавирусом 83-летней звезды дыхательный аппарат

Звезда отечественного кино Юрий Назаров идет на поправку. Народный артист России не знает, где подцепил COVID-19.

Юрий Владимирович все еще находится в московской клинической больнице № 52. По словам Назарова, врачи больше не дают ему кислородно-гелиевую смесь, которую обычно применяют при дыхательной недостаточности. Доктора забрали специальный аппарат и обещали выписать звезду кино к концу недели.

Юрий Владимирович признался, что до госпитализации четыре дня пролежал с температурой 38 градусов. В итоге оказался в реанимации. Находясь под капельницей, артист пришел к интересному умозаключению. "Ковид не разбирается, кто ты: человек из списка Форбс или бомж с помойки. Коварный вирус любого приласкает", – поделился мыслями артист.

Юрий Назаров не понимает, как умудрился заболеть. Накануне он был на поминках актрисы Людмилы Мальцевой. В годовщину смерти звезды артист ходил на кладбище. Не исключает Юрий Владимирович, что заразился в троллейбусе.

Назаров отметил, что в больнице о нем хорошо заботятся. Он один в палате. Знаменитость постоянно посещает медсестра. Актера вкусно кормят.

Как писали "Дни.ру", 83-летний Юрий Назаров оказался в больнице с поражением легких. Врачи диагностировали у актера коронавирусную инфекцию. Первое время медики не делали прогнозов. Сейчас доктора говорят о положительной динамике.