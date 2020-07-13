Могила Юлии Норкиной утонула на 40-й день

Певица Алена Кравец память Юлии Норкиной почтила накануне – съездила с цветами на Новодеревенское кладбище, что в подмосковном Пушкино. "Я отвезла на могилу Норкиной букет любимых ею роз и была поражена тем, что увидела, – рассказала она. – Могила буквально утопает! Утопает в цветах! Наверное, такое внимание – лучшая оценка земных дел человека".
Навестила Алена Кравец и захоронение богослова и протоиерея Русской православной церкви Александра Меня, который был убит в сентябре 1990 года. "В этом году исполнится 30 лет со дня той трагедии, – рассказала актриса. – Я тогда была совсем ребенком, но родители рассказывали, что страну то преступление, которое до сих пор не раскрыто, потрясло. Я прочла несколько книг Меня и была удивлена его глубиной и мудростью".
Алена отметила, что заказала заупокойную литургию в храме и по рабе божией Юлии, и по невинно убиенному Александру. "С Юлией я часто встречалась на съемках ток-шоу и всегда поражалась ее принципиальности, твердости, эрудированности", – подчеркнула Кравец.
Напомним, что Юлия Норкина скоропостижно умерла 4 июня. По официальной версии, причиной смерти стал инфаркт. У нее остались четверо детей – Александра, Артем, Александр, Алексей.
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