Могила Юлии Норкиной утонула на 40-й день

После смерти Юлии Норкиной минуло 40 дней. Это время, когда душа покойного особенно нуждается в том, чтобы ее поминали добрым словом. В этот день просят Бога о прощении новопреставленному земных грехов и даровании рая. Считается, что такая молитва прокладывает мост между миром живых и мертвых.

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