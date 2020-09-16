Готовился к смерти: звезду "Сталинграда" после инсульта бросила избранница

Не так давно Алексей Барабаш пережил страшное. У актера произошел инсульт, который перевернул его жизнь с ног на голову. Это было в 2018-м. Восстановиться ему помогала возлюбленная, актриса Анна Воркуева. Однако сегодня актер счастлив с новой избранницей.
После столько сделанного Воркуева не выдержала жизненных испытаний и сдалась. Она сообщила, что паре надо расстаться. Актер был на грани жизни и смерти. Но сегодня он не винит Анну и благодарен ей за все.
"Я думаю, она насмотрелась на тот ужас, который со мной происходил", – вспоминает 43-летний Барабаш.
Не так давно он снова женился – на актрисе Александре Богдановой. Брак стал для него пятым, сообщает Starhit. Эти отношения фактически помогли ему окончательно встать на ноги, ведь после всего произошедшего он уже просто готовился к смерти. Сегодня Алексей Барабаш счастлив с новой избранницей.
Ранее в студии программы "Судьба человека" актер рассказал о своих неудачных браках. Мужчина часто уходил от одной женщины к другой в надежде, что следующая – та самая.
В фильмографии актера – "Сталинград" Федора Бондарчука", новое прочтение "А зори здесь тихие", "Мы из будущего" и многие другие фильмы и телепрограммы.
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