Брошенная мужем онкобольная ведущая призналась в страхе остаться уродом

Сегодня, 15 сентября, круглую дату отмечает известная ведущая, продюсер Кира Прошутинская. В честь юбилея именинница дала откровенное интервью.

Кира Прошутинская узнала о страшном недуге в 2012 году. Все началось с того, что у нее на носу появился прыщик, который оказался весьма болезненным. Телеведущая пошла ко врачу, и тот ее успокоил, сказав, что само все пройдет. Однако вскоре Кира Прошутинская оказалась в небезызвестном онкоцентре на Каширском шоссе. Ее немедленно госпитализировали.

За год популярная ведущая перенесла восемь операций. "Лежа на больничной койке, у меня был страх не столько умереть, сколько остаться инвалидом, уродом. Лицо в нашей профессии имеет большое значение. Наверное, это все должно было случиться со мной. Проверка такая", – убеждена Кира Прошутинская.

В это время от ведущей ушел третий муж, продюсер Анатолий Малкин, с которым они были вместе много лет, причем не только жили, но и работали рука об руку. По мнению Прошутинской, супруг просто не смог выдержать этого испытания ее болезнью. После расставания с мужем Кира так больше и не вышла замуж.

Поддержку ведущей оказала даже Алла Пугачева. Примадонна договорилась с медиками и в Майами и в Нью-Йорке, однако Кира Прошутинская отказалась покидать Россию.

Сейчас популярная ведущая находится в ремиссии. К сожалению, это не означает, что с раком покончено. Теперь Кире Прошутинской нужно регулярно проверяться, ведь известно, что онкология неизлечима. Тем не менее, ведущая живет полной жизнью, она снова работает. "Я действительно выздоровела, вышла в эфир с программой "Жена", которая потом стала называться "Он и Она". Благодарна всем тем, кто меня поддержал", – призналась Кира Прошутинская.