Обнаженная Фандера взбудоражила россиян

Звезде не так давно исполнилось 52 года, однако выглядит она прекрасно. Артистка решила стареть красиво – например, отказалась от услуг парикмахеров-колористов и теперь с гордостью носит седые волосы. Также актриса не увлекается пластической хирургией.
Оксана Фандера регулярно занимается спортом и правильно питается, поэтому может похвастаться подтянутым телом. Артистка периодически демонстрирует идеальную фигуру в личном блоге. Накануне актриса выложила очередное провокационное фото.
Звезда стоит на балконе отеля. Она изящно облокотилась на перила, выгнув спину. Верх от купальника Оксана Фандера держит в руке, слегка прикрывая грудь.
Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка. "Огонь, какая вы сексуальная и красивая..нежная ....роковая (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Путь от макушки до пят занял полчаса... ну, ооооочень длинная линия", "Прекрасная откровенность", "Это просто красиво. Очень", "Оксана для меня Ким Бессингер на максималках", – написали в комментариях.
Напомним, особую популярность Оксане Фандера фильм "Красный жемчуг любви". Творческий путь девушка начала в 1988 году, после победы на конкурсе красоты.
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