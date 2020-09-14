Всему виной жуткий недуг: знаменитая ведущая отказалась возвращаться на ТВ

Недавно телеведущая Елена Ландер заявила об уходе. Более того, она даже переехала из России в Италию. О том, что толкнуло ее на принятие такого решения, и как она теперь живет за границей, ведущая рассказала журналистам.

Оставив работу на российском телевидении, Елена Ландер наконец воссоединилась с семьей: мужем Фабио и дочкой Эстель. Те живут в Италии. Елена же регулярно летала к ним. Все изменилось, когда случилась пандемия коронавируса. Из-за двухнедельного карантина, который ввели для тех, кто летает из страны в страну, Елена с мужем приняли решение, что она останется в России, но только временно.

Оказывается, Ландер уже давно приняла решение перебраться в Италию. Например, ее дочь Эстель уже год как там живет. И вот телеведущая вместе с мужем заранее решили, что в конце 2020 года они будут жить все вместе. Но их планы спутал коронавирус. И все же Елена Ландер, уволившись со "второй кнопки", уехала из страны, чтобы быть вместе с любимыми.

"Да, было непросто. Но мы каждый день созванивались, поддерживали друг друга и пережили все наилучшим образом. Если бы не ковид, кто знает, может быть, я еще год бы так летала. Но этот период поставил многое в моей голове на свои места, в том числе жизненные приоритеты", – заключила Елена Ландер.

С мужем ведущая общается на итальянском и иногда на английском. Благодаря знанию двух языков Елена чувствует себя настолько уверенно, что готова работать в Италии и в других странах. Но уже не ведущей, а актрисой, ведь эта профессия у нее основная.

О том, чтобы вернуться на российское телевидение, и речи не идет. "Я не планирую. Разве что... c удовольствием сыграю роль ведущей утреннего шоу, если это будет фильм или сериал о работе на телевидении", – отметила Елена Ландер.