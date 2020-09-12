"Это чипирование было": Газманов сделал прививку от коронавируса

Родион Газманов решил протестировать на себе вакцину от коронавируса. У пользователей Сети есть к нему много вопросов.

Сын народного артиста России решил одним из первых сделать прививку от COVID-19. Родион Газманов открыто заявил о проведении процедуры в своем инстаграм-канале и записал процесс на камеру. Певец сообщил, что прививку ему ставили 30 минут, а когда все закончилось, он находился под наблюдением медиков в течение часа.

Теперь звездный наследник носит особый трекер, который бесперебойно передает данные о его состоянии докторам. Кроме того, музыкант регулярно заполняет анкету о своем самочувствии. Родион даже шутит о том, какой эффект произвела на него вакцина. По его словам, третья рука у него еще не выросла, мысли читать у него не получается, как и жечь комаров с помощью взгляда.

Пользователи Сети решили воспользователься положением Родиона Газманова и разузнать у него о деталях, которые связаны с вакциной от коронавируса. Некоторые из подписчиков его инстаграм-канала не поверили в то, что звездному парню вкололи именно ту вакцину. "Ему могли колоть что угодно для показа.От настоящей вакцины многие люди будут болеть и умирать не сразу а примерно в течении год-два.", "Конечно не вакцина. Это чипирование было", "Вы пособники преступников. Живите с этим", – выразились россияне.

Родион решил отчитаться перед фанатами о своем самочувствии через сутки после процедуры. По словам певца, температура у него нормальная, но артиста знобит и у него болит место, в которое был сделан укол. Родион Газманов планирует вести активный образ жизни, несмотря на недомогание.