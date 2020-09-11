Дочь выступила с заявлением о "выброшенном на помойку" прахе Легкоступовой

В Сети обсуждают, будто прах Валентины Легкоступовой оказался на помойке, потому что якобы в течение двух недель его не забрали ни вдовец, ни дети. Дочь артистки Анэтта Бриль выступила с комментарием через своего адвоката.

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