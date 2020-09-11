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Шоу-бизнес
Дочь выступила с заявлением о

Дочь выступила с заявлением о "выброшенном на помойку" прахе Легкоступовой

Валентина Легкоступова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В Сети обсуждают, будто прах Валентины Легкоступовой оказался на помойке, потому что якобы в течение двух недель его не забрали ни вдовец, ни дети. Дочь артистки Анэтта Бриль выступила с комментарием через своего адвоката.
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Известный адвокат Сергей Жорин прокомментировал чудовищную информацию о том, что якобы прах Валентины Легкоступовой за ненадобностью выбросили на помойку. Для начала он отметил, что Анэтта в шоке от этих слухов. Однако она якобы прекрасно знает, кто и для чего пустил эту "утку".

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Затем юрист объяснил, что с прахом Валентины Легкоступовой все в порядке. Его поделили на две части – одну для матери артистки, чтобы развеять прах над морем, как хотела сама певица, а вторую намерены в ближайшее время предать земле на Троекуровском кладбище, где нашли свой последний приют многие знаменитости. Кстати, именно вторая часть праха и хранится до сих пор в крематории.

Кстати, Анэтта Бриль не просто так обратилась за помощью к звездному адвокату Сергею Жорину. Она захотела установить некоторые факты, касающиеся жизни Валентины Легкоступовой и ее последнего, третьего, мужа, яхтсмена Юрия Фирсова. Так, Анэтта узнала, что спортсмен не развенчался с предыдущей женой, когда обвенчался с певицей. А оформили влюбленные отношения в день расторжения брака Юрия Фирсова с бывшей женой.

Получается, что яхтсмена так и не допустили до останков Валентины Легкоступовой. Хотя в своих интервью Юрий Фирсов уверял, что певица ему лично говорила, что в случае ее смерти он должен развеять ее прах над Тенерифе.

Дело в том, что Валентина Легкоступова обожала Испанию. Она прожила в этой стране несколько лет. У нее была своя вилла на острове Тенерифе, однако ее пришлось продать. Якобы всему виной оказались крупные проблемы у ее сына Матвея.

Напомним, Валентина Легкоступова умерла 14 августа. Артистку и ее мужа в состоянии алкогольного опьянения нашла дочь певицы Анэтта Бриль. Супругов поместили в наркологическую клинику, однако вскоре Валентине стало хуже, и ее перенаправили в обычную больницу. Там-то и выяснилось, что у артистки серьезная закрытая черепно-мозговая травма. После операционного вмешательства певица впала в кому, а потом умерла.

Автор: 11 сентября 2020, 09:36 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Елена Антропова
Ответить
Одно можно сказать в этой ситуации -Легкоступовой очень не повезло с детьми......Это еще мягко сказано!
1

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