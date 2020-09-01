Дочь Легкоступовой обвинила во лжи вдовца артистки

Валентина Легкоступова умерла две недели назад. За это время появляются новые подробности трагедии. Уже известно, что в последнее время артистка практически не поддерживала связь с родными. Она посвятила себя новому мужу Юрию Фирсову, с которым собиралась переехать в Испанию.
Но когда Анэтта Бриль приехала к маме, то обнаружила ее в нетрезвом состоянии. На теле Валентины были синяки. Сначала Легкоступову доставили в наркологическую клинику, а когда состояние певицы начало ухудшаться – в больницу. Тогда у нее обнаружили черепно-мозговую травму, которая, по словам Фирсова, появилась в результате случайного падения в ванной.
Бриль не верит в трагическое стечение обстоятельств. Она уверена, что Фирсов что-то недоговаривает. В эфире "Пусть говорят" девушка обратилась к мужчине. Она попросила вдовца артистки не врать. Например, Анэтта назвала ложью высказывание Юрия о том, что его якобы не пускали на похороны певицы.
Девушка хочет, чтобы о ее матери осталась лишь хорошая память. А из-за обвинений Фирсова Анэтта не может спокойно справиться с утратой.
Ранее "Дни.ру" писали об угрозах Юрия в адрес дочери Легкоступовой.
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