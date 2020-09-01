Адвокат оценила работу Пашаева в деле Ефремова: Пациенту поможет только молитва

Судебный процесс над актером Михаилом Ефремовым, который устроил смертельную аварию, идет полным ходом. Светские обозреватели, а также адвокаты обеих сторон превратили трагическую историю в настоящее шоу.
Эльман Пашаев и вовсе достиг небывалого уровня общения с прессой. Юрист все время обещает раскрыть сенсационные детали дела, которые якобы изменят представление общественности о случившемся, а также рассказывает корреспондентам анекдоты.
Несмотря на активность Пашаева, его профессиональные навыки поставили под сомнение. Характеристику работы специалиста дала адвокат Виолетта Волкова.
По словам Волковой, шансы Ефремова уйти от ответственности стремятся к нулю. Адвокат убеждена, что еще совсем недавно у подсудимого была возможность выйти из ситуации с наименьшими потерями, однако актер все упустил.
Волкова считает, что масла в огонь добавил именно Пашаев, который сделал из серьезной процедуры цирк. Она подчеркнула, что профессиональные адвокаты, которые дорожат репутацией, стараются "очистить" поприще от подобных горе-специалистов.
Виолетта заявила, что на данный момент Ефремову остается надеяться на чудо. "Пациенту ничто не поможет, только молитва", – цитирует адвоката "Царьград".
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