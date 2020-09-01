"Депрессия сменилась манией": психиатр рассказал о запоях Легкоступовой

Врач-психиатр Александр Беликов проанализировал последние месяцы жизни артистки и пришел к неутешительным выводам. "Бывает, что депрессия сменяется манией – состоянием, когда наблюдается сильнейший эмоциональный подъем, – рассказал специалист. – Человек становится веселым, иногда даже чересчур, очень бодрым, деятельным. Судя по поведению артистки в последнее время, очень похоже на то, что депрессия была, и она сменилась манией".
Врач внимательно изучил все, что касается трагедии с Валентиной Легкоступовой. "Могу сказать, что там все очень подозрительно, – полагает он. – Непьющий человек не может взять и уйти в длительный запой. Это все очень удивительно с моей точки зрения. Из непьющего человека так быстро превратиться в запойного алкоголика нельзя".
Напомним, что Валентина Легкоступова долго не выходила на связь. Дочь Анэтту Бриль это обстоятельство обеспокоило и она приехала к певице домой. Увиденное повергло ее в шок – гематомы и синяки на теле Валентины, капли бурого цвета на полу. Наследница отправила пьяную в хлам мать и ее супруга в наркологическую клинику, откуда позже Легкоступову перевели в реанимацию. 14 августа сердце исполнительницы хита "Ягода-Малина" остановилось.
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