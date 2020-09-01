"Он ее просто угробил!": всплыли шокирующие данные о зависимости у Легкоступовой

Коллега Валентины Легкоступовой признался, что выпивка могла стать роковой ошибкой для Валентины Легкоступовой. Артист рассказал, почему ей категорически нельзя было пить.

Российский певец Юлиан рассказал журналистам о пристрастии его коллеги и приятельницы Валентины Легкоступовой к алкоголю. Он назвал ее "веселой, увлекающейся и заводной". Юлиан удивлен, что сейчас все отрицают пагубное пристрастие женщины. По его словам, у Легкоступовой был период, когда она "любила это дело".



"Как-то в 1990-х годах мы с ней были в длительной поездке, где она могла очень крепко выпить… В той поездке ей даже приходилось не давать алкоголь, потому что она очень сильно увлекалась", – цитирует Юлиана "Вокруг.тв".



Позже настало время, когда Валентина перестала увлекаться алкоголем. У нее появилась семья. Она родила детей. Однако рядом с Фирсовым все изменилось. По словам Юлиана, Легкоступовой категорически нельзя было снова начинать пить. Это стало роковой ошибкой.

При этом артист не стал оправдывать вдовца звезды, отметив лишь, что не верит в искренность его чувств. Возможно, его больше интересовали финансы, считает певец. Юлиан утверждает, что Фирсову негде жить. Все, что он имеет – это яхта.



"Он ее просто угробил! Мне он больше напоминает альфонса", – приводит слова Юлиана "Собеседник".



Напомним, Валентина Легкоступова вышла третий раз замуж в начале июля. На торжестве не было детей певицы. Дочь Анэтта и сын Матвей не приняли нового ухажера артистки.

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года. Как сообщали "Дни.ру", при странных обстоятельствах артистка получила травму головы. По предварительным данным, она поскользнулась в ванне и упала. Ее обнаружила в квартире дочь Анэтта. Она отвезла мать и ее мужа в наркоклинику, так как как оба были сильно пьяны. Несколько дней медики боролись за жизнь Валентины, но спасти певицу не удалось. Дети Легкоступовой и некоторые ее коллеги считают, что Фирсов может быть причастен к произошедшему.

