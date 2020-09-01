Долги и кредиты: Легкоступова перед смертью осталась без копейки

Квартира в Текстильщиках, далеко от центра Москвы, скромный деревянный загородный дом, вот, пожалуй, и все, что успела нажить артистка. Двухэтажную виллу на Канарах стоимостью 350 тыс. евро Легкоступова давно продала – надо было на что-то жить.
"На практике выходит так: я, да мать, да две сестры и братишка, а жалованья всего 23 рубля. Ведь есть и пить надо? Чаю и сахару надо? Табаку надо? Вот тут и вертись", – жаловался учитель Медведенко в чеховской "Чайке". В подобном же бедственном положении перед смертью оказалась и несчастная Легкоступова...
Диктор Владимир Березин уверяет, что за несколько месяцев до смерти певицу поглотила страшная хандра. "Все началось еще в феврале, после Нового года, – рассказывает Березин . – Мы – артисты, ведущие – не работали. А потом почти сразу пандемия, самоизоляция. И стало понятно, что работы в обозримом будущем не предвидится. Все тогда хандрили! Кто-то переживал, что жить не на что, кто-то даже денег просил. Знаю, что и у Вали были с деньгами проблемы, много кредитов. Ей нужно было заплатить рассрочку за автомобиль, отдать взнос за учебу сына. А денег нет. И работы нет!"
На эмоциональное состояние певицы оказали влияние многие факторы. "Это сложные отношения с детьми. Как бы она их ни хвалила, но они к ней недостаточно внимательно относились. Может, в то время, когда Валя давала это интервью, она как раз с сыном поссорилась, – пояснил Березин. – Плюс давление подскочило – Легкоступова была гипертоником. Плюс магнитные бури, финансовые проблемы, отсутствие работы..."
При этом Владимир Березин уверен, что Юрий Фирсов, ставший третьим и последним мужем Валентины Легкоступовой, помог ей решить многие семейные и материальные проблемы. "Сначала, как он сам сказал, дал денег – кредиты оплатить. И на пластическую операцию тоже вроде какую-то сумму дал. Валя хотела выглядеть моложе, и он подарил ей такую возможность", – подчеркнул диктор.
Напомним, певица ушла из жизни марта. На ее теле были найдены множественные синяки и гематомы. Официальной причиной смерти значится закрытая черепно-мозговая травма.
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