Григорьев-Апполонов забрал сыновей у бывшей жены

О расставании Андрея Григорьева-Апполонова и Марии Лопатовой общественность узнала в прошлом году. Девушка обзавелась новым возлюбленным. Артист долго переживал из-за развода, лишь недавно он оправился и, поговаривают, завел новый роман.
Последние несколько месяцев артист проводит в Сочи, изредка приезжая в Москву. После карантина Андрей смог взять к себе сыновей – 16-летнего Ивана и 12-летнего Артемия.
Недавно семейство отдыхало на яхте и наслаждалось отличной погодой. Григорьев-Апполонов запечатлел трюк старшего наследника. Иван сделал сальто назад в воду. Певец впечатлился смелостью сына, отметив, что сам начал так "выпендриваться" лишь в 18 лет.
Впрочем, успехами и навыками наследников певца удивляться не стоит. Иван и Артемий профессионально играют в хоккей.
Напомним, недавно Андрей Григорьев-Апполонов отметил 50-летие. В честь этого события певец организовал грандиозную вечеринку, которую посетили сотни людей. Также стало известно, сколько денег артист потратил на торжество. Об этом ранее писали "Дни.ру".
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