Андрей Григорьев-Апполонов спустил на юбилей неприличную сумму

День рождения рыжий из "Иванушек" отметил в банкетном зале White Park New Riga Bay. Поразил своим разнообразием концерт, на котором выступили друзья Андрея Григорьева-Апполонова: группа "Дискотека Авария", "Корни" и Жанна Агузарова.
На день рождения артист пригласил около 350 человек. На веселую пирушку певец не поскупился. Приблизительная стоимость организации только банкета обошлась Андрею Григорьеву-Апполонову в неприлично большую сумму – 3,5 миллиона рублей.
По словам банкетного менеджера, в стоимость депозита входит меню на выбор, предоставление трех шатров и прилегающей территории. Максимальная вместимость парковки также была включена в депозит.
Праздник закончился далеко за полночь. Судя по отзывам гостей, они остались довольны вечеринкой.
Ранее стало известно, что рыжий из "Иванушек" наконец-то оправился от развода с экс-возлюбленной Марией Зубковой. Певец начал встречаться с новой девушкой, которая гораздо младше его. По слухам, избраннице Андрея Григорьева-Апполонова около 20 лет.
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