Новая беда обрушилась на тяжелобольного Валентина Гафта

Известный российский художник Никас Сафронов сообщил последние новости о своем приятеле, знаменитом артисте Валентине Гафте, которого некоторое время назад сразил инсульт. Живописец откровенно рассказал о новой беде, обрушевшейся на его друга.

"Самочувствие у Вали, конечно, среднее. Он находится то дома, то на даче. Из-за пандемии коронавируса я сам не видел его уже несколько месяцев. Но созваниваюсь с ним, в том числе и с женщиной, которая за ним присматривает. Состояние у него стабильное, без изменений", – сообщил Никас Сафронов.

Однако появилось одно обстоятельство, которое крайне негативно отражается на жизни Валентина Гафта. Артист лишился заработка, безусловно, важного в нынешних реалиях. Так и не вышла вторая книга Валентина Гафта и Никаса Сафронова. Речь идет о сборнике эпиграмм артиста, которые иллюстрировал художник.

"Это, пожалуй, единственная книга, где собрано более сотни наших произведений. И в этом ее уникальность. Ее можно выпустить при желании хоть завтра. Но все права на книгу, которую мы подготовили совместно с Гафтом, принадлежат одному издательству", – объяснил Никас Сафронов.

Проблема в том, что у издательства нет денег на выпуск книги. А отдавать права на произведение не хотят, причем не только самому художнику, но и другим издательствам.

"Ситуация действительно непростая, я бы сказал патовая: получается как собака на сене", – развел руками живописец. Напомним, информация о том, что Валентин Гафт перенес инсульт, появилась осенью 2019 года. После инцидента артиста доставили в больницу, где врачи долгое время следили за его здоровьем. Позже один из внуков сообщил, что его дедушку отпустили домой и он продолжил восстанавливаться на даче.

Стоит отметить, что журналисты не устают спекулировать на тему здоровья Валентина Гафта из-за его почтенного возраста. Поэтому легендарного актера периодически "кладут в кому" и "хоронят" раньше времени. Так, вскоре после известия об инсульте некоторые СМИ писали, что у артиста случился паралич.

