Россияне обсуждают резкую смену имиджа Ани Лорак

Звезда разместила в своем инстаграм-аккаунте снимки с дочерью Софией. Сейчас они отдыхают на морском курорте в Греции.
Подписчики сделали множество комплиментов Ани Лорак и ее наследнице. На снимках артистка позирует в сером костюме оверсайз и кепке в тон. Некоторые поинтересовались причиной резкой смены имиджа знаменитости.
Фолловеры делятся самыми мнениями на этот счет. Одной из теорий является причастность молодого возлюбленного певицы к ее новым вкусам. Отметим, Ани Лорак всегда была большой поклонницей узких брюк, мини-юбок и кроп-топов.
Напомним, 41-летняя Ани Лорак встречается с 27-летним Егором Глебом – саунд-продюсером лейбла Black Star. Многие россияне осуждают исполнительницу за этот роман, считая разницу в возрасте между певицей и ее возлюбленным слишком большой.
Некоторые предполагают, что молодой человек закрутил роман с Ани Лорак ради личной выгоды. Пока завистники и скептики гадают, есть ли у пары настоящие чувства или это пиар, артистка и ее избранник наслаждаются обществом друг друга, стараясь не реагировать на злые языки.
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