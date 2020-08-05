В поздравлениях Меган Маркл с днем рождения нашли тайный смысл

Накануне опальная супруга принца Гарри праздновала свой 39-й день рождения. В официальных аккаунтах представителей монаршей семьи Великобритании появились теплые слова в адрес Меган Маркл.

Сначала обращение появилось на странице Елизаветы II, затем поздравления опубликовали в аккаунтах герцогов Кембриджских и принца Чарльза. Трогательные фотографии супруги Гарри были во всех соцсетях королевской семьи, однако эксперт уверен, что все не так просто.

Подобными публикациями Меган Маркл хотели показать силу. Так считает Ингрид Сьюард, которая называет себя биографом монаршей особы. По ее словам, девушку просто не хотели обидеть, так как понимают, насколько та чувствительна. Стоит напомнить, недавно стало известно, что информацию о герцогине Сассекской удалили с официального сайта Виндзоров.

Также тайный смысл эксперт обнаружила и в поздравлении от Кейт Миддлтон. Супруга принца Уильяма таким образом показала, что выше сплетен о своей вражде с Меган Маркл. Она акцентировала внимание на том, что между Уильямом и Гарри нет никаких недопониманий.

Напомним, накануне стало известно, какие правила нарушила актриса при жизни во дворце. Девушка постоянно пренебрегала придворным этикетом, позволяя себе слишком откровенные наряды, яркую помаду и маникюр.