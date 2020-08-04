Стали известны главные ошибки Меган Маркл при жизни во дворце

Во вторник, 4 августа, Меган Маркл отмечает день рождения. Ее уже поздравили Кейт Миддлтон и принц Уильям, а вот подданные припомнили актрисе все промахи. Также стало известно, какие ошибки допустила жена Гарри при жизни во дворце.

Еще до того, как принц сделал ей предложение, актриса рассказала о своем романе с членом королевской семьи. Так делать, конечно, нельзя, так как согласно этикету, комментировать что-либо можно лишь после официальной помолвки.

Вторая оплошность, которую допустила Меган Маркл, – неумелое общение с подданными. Когда девушка вышла замуж за принца Гарри, внимания стало значительно больше, она даже несколько раз дала автографы. Такое совершенно не допускается, ведь она не звезда, а символ британской монархии.

Также актриса не стеснялась выставлять чувства напоказ. Членам королевской семьи не разрешается публично даже обниматься, что уж говорить про поцелуи или поглаживания. Конечно, Меган Маркл и принц Гарри неоднократно нарушали это правило.

В укор актрисе ставят и небрежно собранные волосы. Прядь, постоянно выпадавшую из прически герцогини, назвали "локоном раздора". Еще Меган Маркл любила откровенную одежду, недопустимую во дворце. Например, часто появлялась со слишком глубоким вырезом на платье.

Также актриса разрешила подружкам невесты на своей свадьбе не надевать колготки, и это тоже нарушение этикета. Все девушки на официальных мероприятиях обязаны быть в капроне, и неважно, какая погода на улице. Во время беременности герцогиня, следуя американским традициям, устроила вечеринку в честь будущего малыша. Такого до нее себе еще никто не позволял.

Даже если закрыть глаза на все вышеперечисленные ошибки в поведении Меган Маркл, девушка одной своей свадьбой с принцем Гарри нарушила несколько правил. Во-первых, актриса старше избранника, что недопустимо для членов королевской семьи. Во-вторых, звезда Голливуда уже побывала замужем, а на разведенных, как известно, принцы жениться не должны.