"Она предвидела": всплыли жуткие подробности гибели принцессы Дианы

Принцесса Диана незадолго до своей гибели в автокатастрофе предчувствовала, что случится беда. В одном из подкастов эксперты рассказали, что леди даже просила проверять автомобиль перед каждой поездкой.

Леди Ди погибла в 1997 году в ДТП во Франции. По официальной версии, трагедия произошла из-за того, что водитель не справился с управлением. Мерседес королевской особы на полном ходу влетел в столб на мосту Альма в Париже.

Впрочем, уже более 20-ти лет не утихают споры о том, что на самом деле виной трагедии является крупный заговор. Сама принцесса часто говорила, что ее хотят убить. Она была уверена в этом на все сто и предчувствовала свою гибель. По воспоминаниям тех, кто был хорошо знаком с королевской особой, женщина даже всегда просила своих охранников проверять исправность машины перед любой поездкой.

"Принцесса Диана была абсолютно уверена, что она будет убита и даже предвидела, как именно,"– рассказал в подкасте "Фатальное путешествие: Дело Дианы закрыто" бывший королевский корреспондент Майкл Д. Коул.

Кроме того, в материале присутствовал рассказ непосредственно о поездке монаршей особы во Францию в 97-ом. Она отправилась в это путешествие вместе с сыном египетского миллиардера Доди аль-Файедом. Уточняется, что это было через год после развода Дианы с экс-супругом.

Ведущие подкаста также рассказали, что во время поездки журналистам удалось запечатлеть поцелуй принцессы с юным кавалером. Снимок быстро разлетелся по всем газетам, и это повергло членов Британского двора в смятение. Королевская семья неоднозначно отнеслась к такому проявлению чувств, хотя по итогу никто из друзей принцессы Уэльской не подтвердил наличие отношений у пары.

Подобный скандал больно ударил по репутации леди Ди. Спасаясь от слухов, женщина решила переждать шумиху в Париже, где ее и настигла роковая случайность. Смерть монаршей особы повергла общественность в шок. Ее сыновья принцы Гарри и Уильям до сих пор с болью в сердце вспоминают о том, какой была их мать.