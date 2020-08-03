Народ осудил быстро оправившегося от смерти жены Норкина

Смерть Юлии Норкиной стала шоком для общественности, ведь незадолго до смерти журналистка выглядела хорошо. Ее состояние не вызывало беспокойство. Телеведущий Андрей Норкин на некоторое время скрылся с глаз, но потом все-таки вышел на связь.

Ведущий НТВ Андрей Норкин активно ведет свой инстаграм-аккаунт, рассказывая подписчикам о моментах жизни. Он показывал видео с отдыха, делился снимками со дня рождения. Однако некоторые пользователи Сети не оценили публикации журналиста. Якобы Норкин ведет себя беззаботно после смерти жены.

Некоторые подписчики не выбирали выражения. "На морюшко после такого? Удобно. Где совесть?", "Как отдыхается после смерти Юлии?", – спросили телеведущего они. Норкин ведет себя терпеливо и не отвечает на язвительные комментарии.

Недавно Андрей похвастался какой подарок он получил на день рождения. Оказалось, члены семьи подарили ему конструктор "Звездные войны". Чуть позже он показал собранный космические корабль из деталей Lego.

За это пользователи Сети также осудили журналиста. "Теперь конструктор собирает! Вот же жизнь у человека!", – продолжили недоброжелатели.

Вероятно, такой способ проведения досуга помогает Норкину отвлечься от горя и легче пережить смерть супруги.

Напомним, Юлия Норкина скончалась в начале лета. Многие до сих пор не верят, что журналистка скончалась из-за проблем со здоровьем и выдвигают порой безумные теории.