Приставы ищут погрязшую в долгах Боярскую

Елизавета Боярская задолжала соседям 234 661 рубль. Артистка не оплатила ремонт жильцам дома, где сдает квартиру.

История тянется с 2016 года. Тогда арендатор квартиры актрисы залил соседей, живущих этажом ниже. По закону ответственность за все, что происходит в квартире, несет собственник, в данном случае – Елизавета Боярская.

Звезду театра и кино привлекли к административной ответственности. Испорченное жилье соседей обошлось артистке почти в один миллион 70 тысяч рублей. Однако Боярская сумму до конца не погасила. В базе данных Службы судебных приставов России за ней числится долг в размере 234 661 рубля.

Изначально со знаменитости пытались стрясти 1,8 миллиона рублей, плюс 95 тысяч рублей за якобы подорванное здоровье одной из пострадавших. Еще 200 тысяч – за моральный ущерб, 20 тысяч – за расходы на экспертизу.

Суд над Елизаветой Боярской сжалился и решил взыскать только ущерб, причиненный фактически, и расходы на экспертное заключение. В итоге актрису обязали выплатить одной собственнице 532 тысячи рублей и второму собственнику с супругой по 271 тысячи рублей.

Пока задолженность не погашена. Можно предположить, что на финансовую ситуацию в семье знаменитости повлияли карантин и отсутствие работы. В таком положении оказались многие отечественные звезды шоу-бизнеса и рядовые россияне.