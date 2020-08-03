Приставы ищут погрязшую в долгах Боярскую

История тянется с 2016 года. Тогда арендатор квартиры актрисы залил соседей, живущих этажом ниже. По закону ответственность за все, что происходит в квартире, несет собственник, в данном случае – Елизавета Боярская.
Звезду театра и кино привлекли к административной ответственности. Испорченное жилье соседей обошлось артистке почти в один миллион 70 тысяч рублей. Однако Боярская сумму до конца не погасила. В базе данных Службы судебных приставов России за ней числится долг в размере 234 661 рубля.
Изначально со знаменитости пытались стрясти 1,8 миллиона рублей, плюс 95 тысяч рублей за якобы подорванное здоровье одной из пострадавших. Еще 200 тысяч – за моральный ущерб, 20 тысяч – за расходы на экспертизу.
Суд над Елизаветой Боярской сжалился и решил взыскать только ущерб, причиненный фактически, и расходы на экспертное заключение. В итоге актрису обязали выплатить одной собственнице 532 тысячи рублей и второму собственнику с супругой по 271 тысячи рублей.
Пока задолженность не погашена. Можно предположить, что на финансовую ситуацию в семье знаменитости повлияли карантин и отсутствие работы. В таком положении оказались многие отечественные звезды шоу-бизнеса и рядовые россияне.
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