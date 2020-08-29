"Фото с невестой": солист "Дискотеки Авария" рассказал о радостном событии

49-летний певец поделился кадром в своем инстаграм-аккаунте. На фото девушка радостно улыбается в камеру, демонстрируя свадебное платье с глубоким декольте. Сам солист группы "Дискотека Авария" выбрал для торжества классический костюм серого цвета, украсив лацкан пиджака цветами.
"Фото с невестой", – подписал публикацию Алексей Рыжов. На снимке он выглядит счастливым. Семья не стала раскрывать имя жениха. "Совет да любовь молодым", "Горько!", "Это очень круто!", – восхитились фолловеры.
К слову, 29-летняя Татьяна Рыжова редко публикует в своем микроблоге в соцсети кадры, связанные с личной жизнью. Девушка предпочитает делиться только рабочими моментами. Она серьезно занимается хореографией и открыла свою школу танцев.
Прежде чем стать танцовщицей, дочь слиста "Дискотеки Авария" попробовала себя в разных сферах. Девушка рассказывала подписчикам в "Инстаграм", что окончила магистратуру в Высшей школе экономики, играла в КВН и даже снималась в шоу "Comedy Баттл". Затем она попала в креативную группу Comedy Club Production и помогала в создании проекта "Танцы" на ТНТ.
Напомним, что Татьяна – дочь солиста группы "Дискотека Авария" от первого брака. В этом союзе у Алексея Рыжова родился еще и сын. Однако сохранить семью супругам не удалось. Сейчас музыкант женат на дизайнере Ирине Шумовой, которая на пять лет младше его дочери Татьяны. Молодая избранница родила артисту вторую дочь – Лидию.
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