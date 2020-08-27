"Началось чудо": поющий Клявер привел в восторг Костюшкина

В личном блоге Стас Костюшкин вспомнил, как появилась группа "Чай вдвоем". Музыкант опубликовал архивное видео с первым выступлением и рассказал, как они решили сотрудничать с Денисом Клявером.

В середине 90-х парень учился в консерватории в Санкт-Петербурге и играл в детском музыкальном театре "Зазеркалье". Именно там он и познакомился с будущим коллегой по сцене.

Стас Костюшкин рассказал, что как-то раз к нему в гости зашел Денис Клявер и заявил, что сочинил песню. Тогда ребята включили магнитофон, и один из них начал наигрывать на фортепиано незамысловатый мотив, а второй предложил исполнить композицию на два голоса. "И для меня, студента Питерской консы, началось чудо (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметил музыкант.

Так появилась песня "Я пойду". Ее молодые люди решили представить на конкурсе "Ялта-Москва-Транзит" в 1995 году. Видео именно этого выступления и опубликовал Стас Костюшкин. На кадрах ребята стоят на сцене в безразмерных белых рубашках и исполняют сентиментальную композицию, иногда не попадая в ноты.

В комментариях к видео Денис Клявер отметил, что помнит этот момент, будто он был вчера. Также артист добавил, что именно его отец предложил парням работать в дуэте, так как, по его мнению, у них "симпатично получалось".

Первый большой концерт в Санкт-Петербурге "Чай вдвоем" дали уже в 2001 году, и с тех пор их популярность росла. Группа просуществовала до 2012 года, сейчас Денис Клявер и Стас Костюшкин занимаются сольными карьерами.