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Шоу-бизнес
Отказавшая в интиме Яковлева лишилась хороших ролей

Отказавшая в интиме Яковлева лишилась хороших ролей

Алена Яковлева. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Алена Яковлева высказалась на тему сексуальных домогательств. Актриса рассказала о случае из прошлого, который навсегда останется в ее памяти.
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Не так давно певица Лолита заявила, что женщины за 50 в большинстве своем не против приставаний противоположного пола. Вокалистка боится, что борьба с харассментом может лишить ее ровесниц любовных утех.

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Высказывание певицы Лолиты стало резонансным. На него отреагировала Народная артистка России Алена Яковлева.

По словам актрисы, Лолита – своеобразная девушка, которая ко многому относится с юмором. Заявление певицы Яковлева расценила как шутку.

Актриса считает, что сексуальные домогательства как явление никуда не исчезнут. Много лет назад знаменитость сама стала жертвой грязных приставаний. Принуждая звезду к близости, влиятельный мужчина шантажировал Яковлеву, угрожал лишить ролей. Алена не ответила согласием, что негативно отразилось на ее карьере.

"Я очень многое потеряла, потому что на это не пошла. Очень многое, поверьте", – сказала артистка, а после добавила, что не жалеет ни о чем.

Звезда кино много лет держала эту историю в тайне. Алена Яковлева призналась, что ее домогался очень известный в нашей стране человек. Имя совратителя артистка называть не хочет.

Напомним, ранее в интервью Алена Яковлева сообщила, что в 90-е пережила трагедию. Актриса стала жертвой группового изнасилования.

Автор: 26 августа 2020, 18:10 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник

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