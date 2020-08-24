Арина Шарапова рассказала о связи с отцом Валентины Легкоступовой

14 августа умерла известная певица Валентина Легкоступова. Для многих ее смерть стала неожиданностью. Ведущая Арина Шарапова призналась, что была хорошо знакома с артисткой.

Арина Шарапова рассказала в интервью, что когда-то в Крыму соседствовала с Валентиной Легкоступовой. "Я ее очень хорошо знала и очень переживаю из-за трагедии, которая случилась", – призналась популярная ведущая. Напомним, Валентина Легкоступова умерла в 54 года. По предварительным данным, смерть наступила в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. Певица впала в кому, из которой уже не сумела выбраться.

Между тем оказалось, что Арина Шарапова знакома с родственниками Валентины Легкоступовой. "Я и ее отца хорошо знаю. Он работал таксистом. И я, когда прилетала в Крым, всегда говорила ему: "Анатолий, пожалуйста, довези меня до Коктебеля", – сообщила о связи с родителем певицы телеведущая.

Зашла речь и о пандемии коронавируса, который свирепствует во всем мире. Арина Шарапова призналась, что провела режим самоизоляции с пользой на своем приусадебном участке. Телеведущая призналась, что ходила по нему и восхищалась распускающимися розами, шикарными гортензиями. "Я вдохновлялась ими. Когда я смогу это еще сделать, если постоянно работаю?!" – задала риторический вопрос Шарапова.

Телеведущая называет себя профессионалом, поэтому выйти в эфир в нетрезвом виде она считает просто недопустимым. Что касается скандала, который разгорелся вокруг звезды телепроекта "Дом-2" Ольги Бузовой, которая якобы появилась на работе в нетрезвом состоянии, Арина Шарапова предпочла не комментировать.