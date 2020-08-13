"Это что такое?!": красная от возмущения Шарапова кричит из-за безобразной выходки внуков

"Во время всеобщего карантина я, как и мои коллеги-телевизионщики продолжали работать, – уверяет Шарапова. – А в свободное время занималась самосовершенствованием и созерцанием. Я ходил по дачному участку и просто любовалась расцветающими розами и гартензиями. Это отличная медитация!"
Не оставляли Шарапову в те тяжелые для всех месяца и сын и внуки. Рассказала она и об их успехах. "Моя известная фамилия поначалу была для них, конечно грузом, потому что их все время сравнивали, – а сейчас о них уже и о самих говорят много",
Сын Арины – Данила Шарапов – тоже связал свою жизнь с медиа. С декабря 2014 года по ноябрь 2015 года работал генеральным продюсером телекомпании "НТВ". "А сегодня он такие фильмы снимает, что известностью давно меня обошел", – улыбается Шарапова.
Не кичатся родством со звездой и внуки телеведущий – 13-летний Никита и 11-летний Степан. "Я порой сама хожу к ним в школу, разговаривая с учителями, меня там все знают, – пояснила Арина Аяновна. – Я даже дружу с педагогами. И когда очень нужно, могу позвонить и обговорить с ними какие-то моменты".
При этом Шарапова признается, что она строгая бабушка. "Иногда меня могут так довести, что я могу аж покраснеть и закричать: "Это что такое?!" – признается она. Но без кнута, как известно, нет и пряника – Арина не забывает и баловать внуков. "Недавно они попросили купить неприлично дорогие кроссовки, – призналась Шарапова. – Они стоят, конечно, не миллионы, как у Киркорова, но больше 40 тысяч рублей".
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