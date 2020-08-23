Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

Без слез смотреть невозможно: обезображенную Легкоступову хотят хоронить в закрытом гробу
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
Олега Газманова госпитализировали с тяжелой болезнью
Краше Началовой: Легкоступова в гробу выглядит принцессой (фото)
партнеры
Воскресенье
23 августа
Лента новостей
20:45
Вооруженный Лукашенко об участниках протеста: Как крысы разбежались
20:11
Показавший сына в неприглядном виде Топалов получил мощный удар
19:46
Лукашенко в бронежилете и с оружием: Там никого не осталось, да?
19:27
Дочь Анны Михалковой перепугала народ своим видом
19:11
"Почему бы и нет": вскрылась связь Собчак с Тихановским
18:58
"Сердце болит": Айзу Анохину хотят лишить сына
18:55
Появились слухи об эвакуации Лукашенко: Нашли самую страшную точку
18:34
Политолог: Сейчас вероятность ухода Лукашенко – 100%
18:18
"Грош цена мне": Валерия открестилась от жизни на 50 тысяч рублей
18:03
"Сделать из останков памятные кулоны": Штурм выступила с предложением после похорон Легкоступовой
18:00
Самойлова поведала о семейной драме
17:59
Рак в четвертой степени: звезда шоу "Дом-2" узнала о смертельном диагнозе
17:40
Лавров сообщил об одобрении в Москве диалога Лукашенко с оппозицией
17:21
Пресс-секретарь прокомментировал вести об исчезновении Овсиенко
17:20
Несовершеннолетнюю дочь Башарова приняли за зрелую женщину
16:57
Зеленский о повторных выборах президента Белоруссии: Было бы спокойно и без крови
16:44
Анджелина Джоли запрещает детям грустить о Брэде Питте
15:59
Эксперт о перспективах Лукашенко: Минску кроме репрессий нечего предложить своему народу
15:46
Кудрявцева в купальнике показала складки на боках
15:00
Бузова потерпела фиаско на льду
14:18
Тихановская отреагировала на попытки Лукашенко запугать народ армией: Это будет преступлением
14:03
Пашаев: На руле разбитой в ДТП машины нет отпечатков Ефремова
13:53
Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Вилкова родила после задержания в центре Москвы
13:12
Заразившаяся коронавирусом Тимошенко находится в тяжелом состоянии
13:08
Сколько Шепелев тратит на обучение сына Фриске
12:53
На севере Москвы произошла авария со смертельным исходом
12:33
Обнародовано имя победительницы конкурса "Миссис Россия-2020"
12:30
"Я сидела на шее у дочери": Алиса Фрейндлих не смогла справиться с кризисом
12:22
"Выходят на сцену с висячими сосульками": стилист Пугачевой в пух и прах разнес Аллегрову и Распутину
11:50
Поклонники опешили из-за преображения Петросяна
11:39
"Произошли странные метаморфозы": исхудавшая Миронова рассказала о зависимости
11:32
Аскери развелась с Белоцерковским: Это больно
11:11
Поклонники перестали узнавать 45-летнего Шуру
11:00
"Я не испытываю чувства вины": Зудина о романе с женатым Табаковым и абортах
10:23
Лукашенко намекнул на свое вечное правление: Не думайте, что сюда приедет кто-то другой
08:07
Меган Маркл и принц Гарри впервые появились на публике после переезда
06:06
Бледанс назвала главное качество хорошего мужчины
04:10
Самбурская стала блондинкой
02:07
"Я рыдаю": Тодоренко расплакалась из-за расставания с семьей
00:13
Коронавирус: последние новости на сегодня, 23 августа 2020 года
23:55
Солистка Little Big оголила пикантные части тела
22:01
"Он будет жить только со мной!": старший сын Григорьева-Апполонова вернулся в Москву
20:02
Фотографии обнаженной Дианы Шурыгиной в душе просочились в сеть
18:12
Легкоступову положили в особый гроб "с удобствами" за 400 тысяч рублей
17:49
Волочкова показала свои дыньки на камеру
17:34
Дочь Галкина сбежала от отца
17:32
Лукашенко поручил военным принять "самые жесткие меры" из-за протестов
16:36
Беременная звезда шоу "Дом-2" была срочно госпитализирована
16:20
Лукашенко об уходе с поста: Белоруссию бы поломали, покрошили и выплюнули
16:13
Бывший муж Лолиты превратился в бомжа после выписки из ее квартиры
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Эксперт констатирует конец правления Лукашенко: Режим умер
Лукашенко поручил военным принять "самые жесткие меры" из-за протестов
Тихановская отреагировала на попытки Лукашенко запугать народ армией: Это будет преступлением
Лукашенко об уходе с поста: Белоруссию бы поломали, покрошили и выплюнули
"Помогите ей собрать чемоданы": Бузова хочет сбежать из России из-за отравления Навального
Легкоступову положили в особый гроб "с удобствами" за 400 тысяч рублей
Шоу-бизнес
Показавший сына в неприглядном виде Топалов получил мощный удар

Показавший сына в неприглядном виде Топалов получил мощный удар

Влад Топалов. Фото: Anatoly Lomokhov, Анатолий Ломохов/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не так давно Влад Топалов впервые стал отцом. Музыкант быстро перешел в клуб заботливых и любящих папаш. Несмотря на то, что рождение ребенка было долгожданным событием в семье исполнителя, он неохотно делился фотографиями с новорожденным.
прочитано 210 раз

Теперь в сеть попали уникальные кадры, сделанные во время отдыха Топалова. На трогательных снимках отчетливо видно, как новоиспеченный отец нежно обнимает сынишку Майкла.

ПО ТЕМЕ

Тодоренко задержали в аэропорту Колумбии с пистолетом

Артист не скрывает нежных чувств и с трепетом называет наследника своей "любовью". После того, как первые фотографии просочились в сеть, многочисленная аудитория певца разделилась на два лагеря.

Одни забросали Влада Топалова лестными комментариями и нежно отозвались о звездном сыне.

"Майкл – сладкая лапочка. Весь в красивых родителей!", – восторженно написали фанаты.

Другие же накинулись на артиста и посетовали, что ребенок еще слишком маленький, чтобы его показывать подписчикам. Нашли и те, кто написал о большой вероятности сглаза. Видимо, "доброжелателей" у певца заметно прибавилось после рождения Майкла.

Сам же Влад Топалов старается не обращать внимание на завистливых пользователей "Инстаграм" и продолжает делиться отцовским опытом.

По словам музыканта, это дети учат родителей, а не наоборот. Артист уверен, что наследник с первых месяцев стал приучать своих родственников к терпению.

Майкл уже показал звездным родителям все "прелести" появления маленького чада в доме. Влад Топалов несколько месяцев подряд размышлял в личном блоге на тему безграничной любви.

Экс-солист группы "Smash!!" понял, что даже при выражении столь светлого чувства, нужно знать меру.

Автор: 23 августа 2020, 20:11 Источник: Инстаграм Влада Топалова ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Регина Тодоренко и Влад Топалов: яркая история любви

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Появились слухи об эвакуации Лукашенко: Нашли самую страшную точку
Политолог: Сейчас вероятность ухода Лукашенко – 100%
Лавров сообщил об одобрении в Москве диалога Лукашенко с оппозицией
Зеленский о повторных выборах президента Белоруссии: Было бы спокойно и без крови

Шоу-бизнес

Дочь Анны Михалковой перепугала народ своим видом
"Почему бы и нет": вскрылась связь Собчак с Тихановским
"Сердце болит": Айзу Анохину хотят лишить сына
"Грош цена мне": Валерия открестилась от жизни на 50 тысяч рублей

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

"Выходят на сцену с висячими сосульками": стилист Пугачевой в пух и прах разнес Аллегрову и Распутину

Артисткам хорошенько досталось
Политика

Лукашенко намекнул на свое вечное правление: Не думайте, что сюда приедет кто-то другой

Батька сделал заявление

Сериалы

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" Вилкова родила после задержания в центре Москвы

Артистка и ее малыш чувствуют себя хорошо
Шоу-бизнес

Кудрявцева в купальнике показала складки на боках

Теледива отказалась ретушировать фото

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 24 августа 2020 года
Совет на выходные 22-23 августа 2020 года
Гороскоп на неделю с 24 по 30 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 21 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+