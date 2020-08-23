Показавший сына в неприглядном виде Топалов получил мощный удар

Теперь в сеть попали уникальные кадры, сделанные во время отдыха Топалова. На трогательных снимках отчетливо видно, как новоиспеченный отец нежно обнимает сынишку Майкла.
Артист не скрывает нежных чувств и с трепетом называет наследника своей "любовью". После того, как первые фотографии просочились в сеть, многочисленная аудитория певца разделилась на два лагеря.
Одни забросали Влада Топалова лестными комментариями и нежно отозвались о звездном сыне.
"Майкл – сладкая лапочка. Весь в красивых родителей!", – восторженно написали фанаты.
Другие же накинулись на артиста и посетовали, что ребенок еще слишком маленький, чтобы его показывать подписчикам. Нашли и те, кто написал о большой вероятности сглаза. Видимо, "доброжелателей" у певца заметно прибавилось после рождения Майкла.
Сам же Влад Топалов старается не обращать внимание на завистливых пользователей "Инстаграм" и продолжает делиться отцовским опытом.
По словам музыканта, это дети учат родителей, а не наоборот. Артист уверен, что наследник с первых месяцев стал приучать своих родственников к терпению.
Майкл уже показал звездным родителям все "прелести" появления маленького чада в доме. Влад Топалов несколько месяцев подряд размышлял в личном блоге на тему безграничной любви.
Экс-солист группы "Smash!!" понял, что даже при выражении столь светлого чувства, нужно знать меру.
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