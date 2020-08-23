Показавший сына в неприглядном виде Топалов получил мощный удар

Не так давно Влад Топалов впервые стал отцом. Музыкант быстро перешел в клуб заботливых и любящих папаш. Несмотря на то, что рождение ребенка было долгожданным событием в семье исполнителя, он неохотно делился фотографиями с новорожденным.

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