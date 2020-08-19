Знаменитая визажистка призналась в ненависти к своему телу после родов

Девушка всегда страдала из-за лишнего веса – сидела на бесконечных диетах, пыталась не обращать внимания и смириться с полнотой, но в итоге все-таки похудела. До беременности звезде удалось сбросить больше 20 килограммов, а после родов вес и вовсе достиг минимальной отметки.
Все это время Гоар Аветисян публиковала жизнерадостные посты, в которых рассказывала о том, как счастлива быть мамой. Она считает, что сын – самое прекрасное, что случалось с ней в жизни. Визажистка даже смогла вернуться к работе. Звезда периодически выезжает в собственную студию и проводит всевозможные конкурсы и челленджи.
Однако накануне гуру макияжа решила поделиться с подписчиками переживаниями. Как оказалось, Гоар Аветисян, несмотря на то, что сильно похудела после родов, не может смириться с изменениями, которые произошли с телом. Она отметила, что устала показывать красивую картинку. "Посмотрите, какая я жирная сбоку!" – жалуется визажистка.
Звезда заявила, что ей очень непросто справиться с перепадами настроения после родов. Удержаться в спектре положительных эмоций Гоар помогает семья. Почти сразу после грустной "Сторис", в которой девушка жалуется на жир, родственники решили устроить ей прогулку по Москве, чтобы молодая мама отвлеклась от негатива.
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