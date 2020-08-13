Седина и окладистая борода: Потап выглядит старше своих лет

Украинский продюсер и певец Алексей Потапенко, более известный как Потап, удивил поклонников новым имиджем. Знаменитость отрастила локоны и окладистую бороду.

Звезда предстала в непривычном для фанатов образе. На свежих фото Потап запечатлен с длинными седыми волосами и растительностью на лице. 39-летний продюсер выглядит намного старше своих лет.

Как оказалось, звезда украинской сцены преобразилась ради роли в картине "Сумасшедшая свадьба-3". Потап исполняет в фильме одну из главных ролей. Борода и локоны – это умелый грим.

Работу над проектом начали еще 5 августа. По сюжету картины, с момента событий предыдущей, второй части прошло четыре года. Герой по имени Захар влюбился и собирается связать себя узами брака. Возлюбленной персонажа является дочь цыганского барона.

Молодые готовятся к свадьбе. Торжество оказывается под угрозой из-за отца жениха, Василия Сердюка. У папы Захара кризис среднего возраста.

Приключения ждут и других персонажей картины "Сумасшедшая свадьба-3". Отец Евлампий принимает у себя почетного гостя. Полковник Попадюк пытается улучшить рабочие показатели и борется за рост раскрываемости. Тамада Назарий Запухляк вновь влюбится.

Напомним, в фильме "Сумасшедшая свадьба-3" вместе с Потапом сыграют актеры Екатерина Файн и Вячеслав Хостикоев. Картина уведит свет в 2021 году.