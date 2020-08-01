Стала известна причина конфликта между британскими принцами

Несколько лет назад стало известно, что принц Гарри обиделся на Уильяма. Ссора в королевской семье вызывала много вопросов, и теперь стало понятно, кто был ее причиной.

Свет увидела книга о последних годах жизни монаршей семьи. Авторы биографии "Обретая свободу" заявили, что брали информацию из проверенных источников, поэтому есть все основания верить написанному. Сведения для рукописи предоставляли друзья принцев.

Как оказалось, несколько лет назад, когда Гарри только начал встречаться с Меган Маркл, он поделился с братом важной для него информацией. Молодой человек спустя два месяца отношений с актрисой признался, что хочет сделать ей предложение. Реакция Уильяма оказалась вполне логичной, однако очень обидной для влюбленного парня.

Герцог Кембриджский отметил, что не понимает спешки в этом вопросе – еще бы, он-то сделал Кейт Миддлтон предложение почти через десять лет после знакомства. Также принц посоветовал Гарри внимательнее присмотреться к девушке и все о ней узнать, прежде чем вводить в семью.

Герцога Сассекского обидел тон, с которым брат стал учить его жизни. После этого молодой человек стал реже обращаться к Уильяму за советами, и в отношениях некогда дружных братьев наступили заморозки.

Напомни, в январе этого года принц Гарри и Меган Маркл заявили, что хотят сложить с себя полномочия членов королевской семьи. После этого пара переехала в Канаду, а затем в Лос-Анджелес – поближе к матери актрисы.