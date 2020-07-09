Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"На этом видео не артист Михаил Ефремов": Запашный заподозрил неладное в ситуации с актером
Известный актер бросил жену с особенным ребенком на руках ради любовницы
"Не хочу ложиться с ним в постель": откровенное обращение Виктории Макарской
Множество переломов: Любовь Успенская разбилась в собственном доме
"Дешевка!": Норкина перед смертью сцепилась с Казаченко
Игорь Николаев без длинных волос и усов вызвал шок
партнеры
Четверг
9 июля
Лента новостей
14:05
"Грязная история": Сафронов о причастности Цымбалюк-Романовской к внезапной смерти Заграевского
13:51
Начинала со стриптиза: стало известно пикантное прошлое Юлии Такшиной
13:43
Володин о задержании Фургала: Перед законом все равны
13:43
Дочь Успенской ищет деньги для возвращения в Россию
13:24
Как защитить себя от бубонной чумы: советы доктора Мясникова
13:22
Галкин оседлал черного жеребца: Как из сказки о русских богатырях
13:16
Миддлтон отговаривали от рождения третьего ребенка
13:13
"Или посадят, или убьют": Ахеджакова вступилась за скандалиста Ефремова
13:02
"Я поборол его!": как Шуре удалось выжить после четвертой стадии рака
13:01
Звезда сериала "Хор" утонула в озере
12:50
Россиянам старше 75 лет могут повысить пенсию: назван размер прибавки
12:42
Известную актрису бросил муж после новости о раковой опухоли у сына
12:36
В Москве приземлился самолет с задержанным губернатором Фургалом
12:35
"Утрись своими деньгами!": взбешенная Айза Анохина швырнула в лицо мужу-крахобору 12 миллионов
12:28
Савельева с мужем показали страсть после десяти лет брака
12:26
В Сербии заметили попытку начать гражданскую войну
12:11
ВОЗ: второй волны коронавируса в России можно избежать
12:06
46-летняя Мария Порошина удивила поклонников откровенной фотографией
11:56
Закрутившая роман с Авербухом актриса прервала молчание: Чего вы так расшумелись?
11:53
Сосед рассказал о задержании губернатора Фургала
11:48
"День чуда": Корчевников показал новорожденного с матерью после слухов об отцовстве
11:48
Худруку легендарного балета присвоили титул графини
11:46
Володин поручил проверить международные договоры России на соответствие Конституции
11:27
Оксана Федорова раскрыла секрет семейного счастья
11:22
Беременная Подкаминская поразила народ
11:12
Мужчина-тиран: Елка рассказала о тяжелых отношениях с бывшим возлюбленным
10:57
Новые подробности скандального раздела имущества Пелагеи и Телегина
10:56
Из-за прорыва дамбы в Рузе смыло пять домов
10:48
Оппозиция в Белоруссии потребовала снятия Лукашенко
10:44
Коронавирус в России: за сутки выявлено 6 509 зараженных
10:39
На Украине создали петицию об отставке Зеленского
10:37
"Самореклама для прилипалы": Казаченко уличили в заработке на покойниках
10:32
"Тимати – гном": Анастасия Решетова вынуждена приседать на фото с мужем
10:13
"Останутся одни": семью осрамившегося Ефремова ждет горькая участь
09:58
Подруга Жанны Фриске опубликовала архивное фото: Она не гналась за мнимым счастьем
09:56
"Никого не касается": оскандалившаяся Ивлеева огрызнулась на россиян
09:50
Последствия наводнения в Рузе сняли на видео
09:50
"Предъявите Ваш американский паспорт": бегство Малышевой из России обернулось скандалом
09:38
Харламов закатил громкую вечеринку в честь развода с Асмус
09:07
"У него все однодневки": Ирина Лобачева раскритиковала Илью Авербуха
09:01
Пострадавшим при ЧП в Рузе пообещали помощь
08:55
"Я добился освобождения": адвокат устроившего пьяное ДТП Ефремова сделал сенсационное заявление
08:24
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
06:49
Прилучного застали с кольцом на безымянном пальце после слухов о романе с Карпович
06:00
Коронавирус: последние новости на сегодня, 9 июля 2020 года
04:37
Алсу перестала скрывать трехлетнего сына
02:19
Настю Каменских в просторной рубашке заподозрили в беременности
00:08
Маркл предала близкую подругу
21:55
Эксперт не исключил введения режима ЧП и переноса выборов в Белоруссии
21:48
Жительница Москвы пыталась убежать от мужа-тирана и выпала из окна
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Журналисты предсказали итоги президентских выборов в Белоруссии
Цымбалюк-Романовская назвала главного "заказчика" смертей Норкиной и Заграевского
"Они тебе и нальют, туда и подсыплют": Ахеджакова шокировала словами о случившемся с Ефремовым
Брухунова после угроз ответила на вопрос о ребенке от престарелого Петросяна
"Достала развеселая семейка": Мария Шукшина ушла с головой в религию
Собчак задержали в центре Москвы во время съемок
Шоу-бизнес
Миддлтон отговаривали от рождения третьего ребенка

Миддлтон отговаривали от рождения третьего ребенка

Кейт Миддлтон. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Вскрылись сенсационные подробности личной жизни герцога и герцогини Кембриджских. Супругов отговаривали от третьего ребенка.
прочитано 8287 раз

Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в начале 2000-х во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Они были хорошими друзьями много лет, пока между ними не вспыхнули романтические чувства. Влюбленные поженились в апреле 2011 года.

ПО ТЕМЕ

Кейт Миддлтон и Меган Маркл поссорились из-за прислуги

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Кейт Миддлтон

Кейт Миддлтон герцогиня Кембриджская

Супруги воспитывают троих детей: принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту. Как оказалось, третьего наследника в их семье могло не быть. В 2017 году Миддлтон настоятельно рекомендовали остановиться на двух отпрысках.

Во время визита в Польшу знаменитость встретилась с представителями организации Having Kids, которые выступают за разумный подход к созданию семьи. Герцогине подарили плюшевую игрушку. Кейт Миддлтон поблагодарила их за презент, отметив, что он пригодится для ее будущего ребенка.

Слова жены принца Уильяма смутили представителей организации. Они опубликовали открытое письмо, в котором попросили королевскую пару не рожать третьего наследника. В документе указывается, что супруги подают пример многим семьям.

"Мы уверены, что принц Джордж и принцесса Шарлотта будут жить хорошо, их не коснутся бедность или экологические проблемы. Они получат лучшее образование. Но нельзя сказать, что подобная жизнь будет у каждого ребенка в будущем", – говорится в письме.

По их мнению, семьи должны серьезно подходить к появлению наследников и думать, как они могут помочь другим в планировании достойного будущего для отпрысков. "У всех детей должны быть равные возможности", – считают сотрудники организации.

Автор: 9 июля 2020, 13:16 Источник: Express.co.uk ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как растет старший сын Кейт Миддлтон

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Эксперт не исключил введения режима ЧП и переноса выборов в Белоруссии
Тимошенко завила об обмане на президентских выборах в Украине
Эксперт высказался о нападках Украины на Россию: Ждет судьба Грузии
Захарова заявила о разрушении понятий свободы слова и СМИ в США

Шоу-бизнес

"Грязная история": Сафронов о причастности Цымбалюк-Романовской к внезапной смерти Заграевского
Дочь Успенской ищет деньги для возвращения в Россию
Галкин оседлал черного жеребца: Как из сказки о русских богатырях
Миддлтон отговаривали от рождения третьего ребенка

Проишествия

Вскрылись шокирующие данные отношений Соколова и Ещенко
Сломала шею и впала в кому: известная певица разбилась в страшной аварии
Известный блогер разбился на мотоцикле в Тамбовской области
Родители не приехали проститься с разбившейся на байке 18-летней блогершей

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Прилучного застали с кольцом на безымянном пальце после слухов о романе с Карпович

Фанаты бьют тревогу

Шоу-бизнес

Галкин оседлал черного жеребца: Как из сказки о русских богатырях

Артист показал необычное фото
Шоу-бизнес

Известную актрису бросил муж после новости о раковой опухоли у сына

Артистка сосредоточилась на лечении ребенка
Шоу-бизнес

Миддлтон отговаривали от рождения третьего ребенка

Появились сенсационные детали личной жизни герцогини

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 9 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 8 июля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 7 июля 2020 года
Парад планет и затмения: мир никогда не будет прежним

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Фигуристка Бережная об отношениях с отцом своих детей: Не приехал на день рождения дочери
Как Алина Загитова заработала миллион долларов за год
От Родниной требуют извинений за нелестное высказывание об умершем Нурмагомедове
Татьяна Тарасова обратилась к потерявшему отца Хабибу Нурмагомедову

Регионы

Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
"Скоро развалится": известный ученый о страшной судьбе Крымского моста
Поиски пропавшей девочки в Крыму закончились трагической находкой
В России обнаружена гигантская пирамида
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+