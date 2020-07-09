Миддлтон отговаривали от рождения третьего ребенка

Вскрылись сенсационные подробности личной жизни герцога и герцогини Кембриджских. Супругов отговаривали от третьего ребенка.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон познакомились в начале 2000-х во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Они были хорошими друзьями много лет, пока между ними не вспыхнули романтические чувства. Влюбленные поженились в апреле 2011 года.

Супруги воспитывают троих детей: принцев Джорджа и Луи и принцессу Шарлотту. Как оказалось, третьего наследника в их семье могло не быть. В 2017 году Миддлтон настоятельно рекомендовали остановиться на двух отпрысках.

Во время визита в Польшу знаменитость встретилась с представителями организации Having Kids, которые выступают за разумный подход к созданию семьи. Герцогине подарили плюшевую игрушку. Кейт Миддлтон поблагодарила их за презент, отметив, что он пригодится для ее будущего ребенка.

Слова жены принца Уильяма смутили представителей организации. Они опубликовали открытое письмо, в котором попросили королевскую пару не рожать третьего наследника. В документе указывается, что супруги подают пример многим семьям.

"Мы уверены, что принц Джордж и принцесса Шарлотта будут жить хорошо, их не коснутся бедность или экологические проблемы. Они получат лучшее образование. Но нельзя сказать, что подобная жизнь будет у каждого ребенка в будущем", – говорится в письме.

По их мнению, семьи должны серьезно подходить к появлению наследников и думать, как они могут помочь другим в планировании достойного будущего для отпрысков. "У всех детей должны быть равные возможности", – считают сотрудники организации.