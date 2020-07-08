Иван Телегин прячет баснословные деньги от Пелагеи

После того как спортсмен подал иск о разделе имущества, отношения пары еще больше накалились. Пелагея перестала скрывать переживания и призналась, что чувствует негативное отношение Ивана Телегина. По словам певицы, он не намерен делиться недвижимостью и автомобилями.

Постепенно вскрываются новые подробности, связанные с разводом Пелагеи. 9 июня состоится повторное судебное заседание, на котором будут решены многие нюансы, связанные с личным имуществом хоккеиста. Стоит отметить, что Иван Телегин требует разделить и совместно нажитое имущество, а это дом, находящийся в ипотеке за 54 миллиона рублей, и квартира в Москве.

Певица утверждает, что хотела получить от мужа только достойные алименты, которые смогут обеспечить трехлетней Таисии благоприятную жизнь. Пелагея могла бы спокойно реагировать на поведение супруга, если бы не его отношение к семье. Спортсмен ограничил общение с дочерью и перестал финансово помогать.

Артистка прекрасно знает, что ежемесячный доход Телегина составляет около четырех миллионов рублей. Пелагея имеет право только на четверть этих денег, но не получает даже этого. Иван переживает, что певица попробует довести дело до конца и лишит его половины жилплощади, которая оценивается в 85 миллионов рублей. Не стоит забывать, что квартира была приобретена на деньги матери артистки.

"Во время брака у семьи появилась квартира стоимостью 30 миллионов рублей, оформленная на Телегина. Она располагалась в центре Москвы, поэтому Иван ее выгодно продал. Пелагея предлагала эти деньги направить на погашение ипотеки, но муж решил иначе. Средства исчезли", – выступил с откровенным заявлением помощник адвоката Пелагеи.

Спортсмен не постеснялся забрать и дорогой автомобиль, который был куплен на деньги, вырученные с продажи личного транспортного средства певицы. Как отмечают поклонники артистки, Иван Телегин без зазрения совести отдал новенький Bentley своей новой пассии Марии Гончар. Остается только гадать, какое решение примет суд, и останется ли у Пелагеи ее законная часть совместно нажитого имущества.