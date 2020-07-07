Ксению Собчак поймали на глупой ошибке

Преподаватель русского языка Татьяна Гартман в эфире своего ютуб-канала "Училка vs ТВ" поймала Ксению Собчак на постыдных разговорных ошибках. Самая частая и заметная – путаница между словами "одеть" и "надеть".
Второе, что режет слух, – проблемы со склонением числительных. Также Собчак, по словам Гартман, как и многие россияне, делает ошибку при склонении слова "сколько". Речь идет об ударении, которое не всегда правильно ставят в форме "скольких".
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