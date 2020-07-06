"А где любовь?": отсевшая подальше от Богомолова Собчак озадачила россиян

В понедельник утром Ксения Собчак опубликовала новое фото с Константином Богомоловым. Супружеская пара сейчас отдыхает вместе, и журналистка не упускает возможности показать семейную идиллию.

Правда, звезда пожаловалась на комаров, которых рядом с водоемами уж больно много. Конечно, такая мелочь не может испортить счастье артистов. "Лето, комары, любовь", – подписала снимок журналистка.

На фотографии Ксения Собчак сидит в отдалении от Константина Богомолова. Пара внимательно смотрит куда-то в сторону, видимо, за кадром кто-то что-то рассказывает.

Подписчики телеведущей не совсем поняли, как подпись соотносится с изображением на снимке. "Лето увидела, комары, наверное, а где любофф? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "В обнимку веселее, или социальную дистанцию соблюдаете", "Люди не стыдятся похабщину, маты писать и говорить, а "любовь" пишут с кривляниями, они любви, чувств своих стыдятся?", "Во имя любви и укусы потерпеть можно))) правда, недолго", – пишут в комментариях.

Однако абсолютное большинство сошлось во мнении, что рядом с Константином Богомоловым Ксения Собчак расцвела. "Все хорошеете и хорошеете, Ксения!", "Так важно найти свою любовь! Всем любви!", "Как же вы похожи!", "Собчак тут хорошенькая такая)", " Милаши какие) как бабушка с дедушкой", – отметили поклонники.