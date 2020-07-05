Ужасная потеря: из-за развода Пелагея лишись самого дорогого

Внешне певица Пелагея выглядит молодцом. Несмотря на тяжелый развод с хоккеистом Иваном Телегиным, она только похорошела и старается продолжаться радоваться жизни. Но глубокий стресс все же дает о себе знать. Сегодня стало известно, что у артистки серьезные проблемы со здоровьем.
Причем депрессия ударила по самому дорогому для певицы – ее замечательному голосу. Печальными известиями поделился лечащий врач Пелагеи, фониатр, доктор медицинских наук Лев Рудин.
"Стресс с разводом дал о себе знать: у нее пропал голос" – сообщил специалист.
Доктор рассказал, что по душевному равновесию Пелагеи сильно ударило поведение экс-супруга. Потеря голоса – обычное последствие расшатанных нервов.
Напомним, спортсмен посчитал возможным начать судебный процесс по поводу общего имущества. Телегин хочет отнять у бывшей жены дом. В особняке певица живет с дочкой Таисией. Жилье было куплено на общие деньги экс-супругов, однако, по словам юриста, артистка вложила в дом больше сил и денег.
Бракоразводный процесс Пелагеи и Телегина все еще продолжается. Очередное заседание суда состоится 9 июля.
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