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"Я стирал ее вещи": раскрыта тайна неудачных отношений 85-летнего Краско

Иван Краско. Фото: Zamir Usmanov, Замир Усманов/Global Look Press/www.globallookpress.com
В 2015 году прогремел настоящий скандал, когда поклонники Ивана Краско узнали, что он выбрал себе в жены 24-летнюю студентку. Общественность не могла понять, как актеру удалось построить семью с Натальей Шевель. Сама же молодая возлюбленная Краско признавалась, что держала мужчины в ежовых рукавицах.
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Молодую жену 85-летнего Ивана Краско обвиняли в меркантильности и называли ее "дальновидной". Многие поклонники актера возмущались, что студентка просто мечтает заполучить наследство звездного мужа. Несмотря на большое количество слухов, Краско мог похвастаться прекрасной личной жизнью и семейной идиллией, но только некоторое время.

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 Иван Иванович Краско

Иван Иванович Краско актер

Наталья Шевель призналась, что у их пары не было дорогого совместно нажитого имущества. По словам девушки, они жили в трехкомнатной квартире вместе с бывшей снохой и ее сыном. Экс-возлюбленная Ивана Краско добавила, что у них даже собственной машины не было. Чаще всего пара передвигалась на такси или на метро, так как молодожены жили в столице. Ивану Ивановичу вообще надо было всего лишь две станции проехать из дома до театра.

Сам актер рассказал, что его супруга никогда не требовала денег на дорогую одежду. Наталья придерживается консервативного стиля и сама может себе позволить прикупить костюм. Если Иван Краско и был богатым, то только до брака со студенткой. Все свое имущество он раздал детям и внукам.

Семейная идиллия и "рай в шалаше" продержались около трех лет. Пара приняла решение расстаться по обоюдному согласию. Выяснилось, что одной из причин развода стало нежелание Натальи рожать актеру ребенка. Тогда Иван Краско понял, что их взгляды на семейную жизнь совсем не совпадают. Более того, актер добавил, что девушка не любила заниматься домашним хозяйством и перекладывала все домашние обязанности на Краско.

"Когда он меня о чем-то просит, я ему говорю: "Делай сам!" И только когда я убеждаюсь, что он с чем-то действительно не справляется без моей помощи, тогда и подключаюсь. Например, из-за того, что он слепой как крот, я ему постоянно читаю книги вслух. А вот белье он стирал самостоятельно", – разоткровенничалась Наталья Шевель.

Автор: 4 июля 2020, 17:59 Источник: Собеседник.RU ✓ Надежный источник

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