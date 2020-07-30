"Дети вытирают об тебя ноги, врут и портят жизнь": Данко о семейных передрягах

Личная жизнь Данко полна причудливых кульбитов – гражданские и официальные жены, сожительницы и мимолетные любовницы, дети. На 30 июля у него назначен очередной суд, связанный с родившей от него вне брака двоих детей моделью Наталью Устюменко.

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