"Дети вытирают об тебя ноги, врут и портят жизнь": Данко о семейных передрягах

"Я всегда старался не узаконивать отношения, – признался Данко. – Ведь женитьба – лишний повод поглумиться над мужчиной и уничтожить. Любая *** (цензура – Прим. ред.) может обложить его пожизненными алиментами".
"А дети, в которых ты вкладываешь всю жизнь душу, в итоге вытирают об тебя ноги, портят тебе жизнь, карьеру, постоянно врут, делают неадекватные вещи, – считает артист. – Представляете, если бы я был женат на этой женщине?! Они вообще бы меня раскатали сейчас в блин! Словом, мужчина должен спасать себя от подобного".
Нынешняя возлюбленная певца – диджей и дизайнер Мария Силуянова. "Маша – женщина очень непростая, с изюминкой, с подвывертом, – уверяет Данко. – Она очень крутая – с волосами, губами и грудью! Даже попа есть!"
У Данко и Марии отношения очень доверительные. К многочисленным поклонникам он ее ничуть не ревнует. "Это то же самое, что ревновать к человеку, который изображает секс в кино, – полагает певец. – Поклонники – это часть профессии!"
Что же касается детей от Марии, то Данко размышляет философски: "Дети даются богом, если будет его воля, то будет и ребенок".
Рассказал певец и о том, как провел время на самоизоляции – жил с семьей в крымской Ливадии. Местные красоты и климат хоть как-то смягчили ужасы всеобщей самоизоляции. "Людей ведь лишили всего – концертов, театров, – возмущен Александр. – Мечты лишили и обложили штрафами! Я понял, что в этих условиях творческому человеку ничего планировать даже нельзя".
Популярные темы форума
Москва или Киев?
Азербайджанцы и армяне в Москве
Русские парни самые красивые
Низкая социальная ответственность
Боюсь рожать
Где найти нормального мужика?
Хочу вернуть мужа
Сексизм
Как зовут вашего ребенка?
Раздельный отпуск