Принц Уильям преподнес Миддлтон странный подарок: Припоминает до сих пор

Принц Гарри принял участие в записи подкаста бывшего нападающего сборной Англии Питера Крауча. В беседе с футболистом он рассказал, как ухаживал за Кейт Миддлтон.

Пару считают чуть ли не идеальной, особенно людям приятно осознавать, что молодые люди вместе еще с колледжа, то есть почти 20 лет. Правда, вначале герцог довольно странно ухаживал за девушкой. Как отметил Уильям, когда их отношения только начинались, он решил сделать Кейт подарок.

Принц уже не может вспомнить, что стало поводом для столь странной покупки, но на одном из свиданий он преподнес Миддлтон... бинокль. "Тогда это казалось мне хорошим подарком", – говорит внук Елизаветы II.

По словам Уильяма, жена до сих пор в шутку припоминает ему презент. Несмотря на то, что за время отношений принц делал супруге множество интересных сюрпризов, в ее памяти остался именно бинокль, сообщает "Экспресс газета".

Стоит отметить, что Кейт Миддлтон любит тщательно выбирать подарки. Например, недавно ее старшему сыну, принцу Джорджу, исполнилось семь лет. Чтобы порадовать наследника, герцогиня установила в саду загородного дома настоящую юрту, а также самостоятельно испекла шоколадный торт.

А вот принц Уильям с презентом сыну опоздал. Герцог должен был самостоятельно собрать мебель для детского домика, однако не успел в срок. Он пообещал Джорджу разобраться с проблемой в ближайшее время.