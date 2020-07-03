Известный телеведущий Дэн О'Тул сообщил об исчезновении месячной дочери

Журналист канадского спортивного издания TSN сообщил об исчезновении младшего ребенка. Телеведущий Дэн О'Тул разыскивал месячную дочь Окленд.

Дэн поделился страшной новостью в личном микроблоге. Журналист сообщил, что его наследницу, которая появилась в конце мая, забрали неизвестные. О'Тул не знает, кто мог решиться на такое деяние. Канадская знаменитость попросила подписчиков не тревожить близких ему людей и не винить их в случившемся.

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"Моя маленькая Окленд. Молюсь о том, чтобы тот, кто забрал тебя у меня, защищал тебя", - написал телеведущий. Он надеется, что сможет обнять дочь. Дэн не стал скрывать, что находится в ужасном состоянии. "Окленд жива – мы так думаем. Но точно не знаем", – добавил он.

Спустя время многодетный отец Дэн О'Тул сообщил, что его наследница нашлась. Жизни и здоровью малышки ничего не угрожает. Журналист отметил, что увидеть ребенка по каким-то причинам сейчас не может. Других подробностей произошедшего канадская звезда раскрывать не стала.

Также Дэн обратился к недоброжелателям, которые, по его словам, критиковали его, пока он искал малышку. "Скажите: вы когда-нибудь смотрели в глаза своим детям и не могли сказать им, где их сестра, и когда они увидят ее снова?" – ответил хейтерам телеведущий. О'Тул подчеркнул, что его семья пережила настоящий кошмар и вряд ли оправится от случившегося.