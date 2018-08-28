Покусали и отравили: оголившуюся Кондулайнен раздуло
По сюжету клипа, в основе которого песня Елены "Поцелуй", тонущую красавицу в исполнении Кондулайнен спасает прекрасный незнакомец. Съемки проходили в Болгарии, на известном курорте Албена. Роль спасителя досталась актеру Олегу Каменщикову.
Рабочие материалы со съемок оказались в распоряжении "Комсомольской правды". В этой части клипа Олег вытаскивает актрису, одетую в красное нижнее белье и прозрачный пеньюар, из моря. Бережно кладет ее на песок и делает искусственное дыхание рот в рот. Судя по всему, дальше между героями клипа завязываются любовные отношения.
О развитии сюжета Елена не распространяется. Однако уже по первым кадрам видно, что актриса не смущается перед камерой, спокойно позируя в практически прозрачных трусиках. Впрочем, жанр актрисе привычен – недаром она носит титул звезды советской эротики. В одном из первых своих фильмов – "Сто дней до приказа", вышедшем на экраны в 1990 году, Елена предстала перед зрителями полностью обнаженной.
Творческий процесс на болгарском курорте едва не прервал неприятный инцидент. На Елену напали насекомые. "Съемки были под угрозой срыва из-за действий "гадов". Вначале меня укусила мошка в лицо около глаза – образовался синяк. Затем укусила пчела, на яд которой у меня возникла аллергия", – рассказала актриса журналистам.
Лицо Кондулайнен после укуса пчелы раздуло. К счастью, вовремя оказанная медицинская помощь спасла звезду и вернула ей прежний вид. Работа над клипом продолжается, съемки в Болгарии продлятся еще несколько дней.
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