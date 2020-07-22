Куценко показал фото 40-летней давности: Парень – огонь

Актер вспомнил дни проведения Олимпиады-80. На фотографии, опубликованной в "Инстаграм", Гоша Куценко запечатлен в форме моряка.
Артист поинтересовался у подписчиков, как они выглядели в 80-м. Одни сообщили, что их еще не было в планах родителей, а другие поделились воспоминаниями. За микроблогом знаменитости следят поклонники разного возраста.
Куценко любит вспомнить былое и публиковать снимки из архива. В мае он прислал телеведущей Лере Кудрявцевой фото 1996 года. На снимке звезды позируют с Игорем Верником.
Гоша Куценко – символ 90-х. Широкую известность получил благодаря ролям в фильмах "Мама, не горюй" и "Антикиллер". Также является кинорежиссером, сценаристом, продюсером, певцом и общественным деятелем.
Актер женат на Ирине Скриниченко. Первой супругой звезды театра и кино стала его коллега Мария Порошина. В 1996 году у пары родилась дочь Полина. Семейная жизнь артистов длилась всего пять лет, но они сохранили теплые дружеские отношения по сей день.
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